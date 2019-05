SW Weiner muss nachsitzen: 0:2 gegen Vorwärts Wettringen II

Vorwärts Wettringens Reserve hat sich die Meisterschaft in der Kreisliga B 2 geholt. Am Mittwochabend gewann die Elf von Trainer Thomas Schulten das Entscheidungsspiel in Langenhorst gegen den FC SW Weiner mit 2:0 (1:0). Damit kehren die ­Kicker aus dem Hiärtken nach nur einer Saison direkt wieder in die A-Liga zurück. Dorthin wollen auch die Schwarz-Weißen, die am Sonntag in Altenrheine gegen den TuS St. Arnold einen neuen Anlauf für den Sprung ins Kreisoberhaus nehmen.

Weil so viel auf dem Spiel stand, minimierten die 22 Akteure erstmal das Risiko. Zwar wurde viel gelaufen und gekämpft, aber offensiv wirkte alles ein wenig verkrampfter als sonst. Die Anfangsphase stand somit unter dem Motto „Bloß keinen Fehler machen“.

Das ging aus Sicht der Ochtruper bis zur 16. Minute gut: Dann bekamen die Wettringer einen Freistoß zugesprochen, den Jonas Brüning von der linken Seite hereinbrachte. SW-Keeper Lukas Asbrock kam eine Sekunde zu spät aus seinem Kasten und konnte daher nicht verhindern, dass Christopher Brüning mit dem Hinterkopf das 1:0 erzielte. Für die Weiner wäre es wenig später fast noch ­dicker gekommen, als Thomas Hils freistehend verzog. Michael Möllers hatte kurz vor dem 0:1 den Führungstreffer für die Schwarz-Weißen verpasst.

Mehr nennenswerte Gelegenheiten gab es in Hälfte eins hüben wie drüben nicht.

Beide Teams geizten auch in Abschnitt zwei mit Chancen. Zwar hatten die Ochtruper ein bisschen mehr Ballbesitz, doch die Wettringer gerieten dadurch nicht in Verlegenheit. Vor allem bei hohen Bällen räumten die Blau-Weißen alles ab.

Der FC SW versuchte zwar viel, fand aber keine Lösungen. Kleinere Möglichkeiten von Nils Weyring und Jan Bröker brachten nichts ein.

Effizienter war die cool auftretende Vorwärts-Reserve unterwegs. In der 90. Minute zog Christopher Brüning mit seinem zweiten Tor des Tages einen Schlussstrich unter das Duell. Ein weiter Befreiungsschlag entblößte die ohnehin schon aufgerückte Weiner-Abwehr komplett, und so steuerte der Wettringer Matchwinner alleine auf Asbrock zu und vollstreckte.

„Wir standen hinten sehr sachlich und haben da nichts anbrennen lassen. So, wie wir es wollten. Ich hoffe, dass die Weiner am Sonntag in Altenrheine auch aufsteigt. Das ist ein sympathischer Verein“, kommentierte Schulten.

„Das war ein mega-enges Spiel, in dem wir nicht schlechter waren. Wettringen hat extrem gut verteidigt, wir konnten über die gesamte Spielzeit leider keine Durchschlagskraft ent­wickeln“, so Weiner-Coach Florian Dudek.

Sein Blick ging nach dem Abpfiff schon in Richtung des nächsten Aufstiegsspiels gegen St. Arnold: „Heute setzten wir uns noch kurz im Vereinsheim zusammen und sammeln uns für Sonntag. Das treffen wir wieder auf eine bockstarke Truppe.“

FC SW Weiner: Asbrock – Theile, Löcker, Lenfert, Koßmann (69. J. Bröker) – Moor (65. M. Tümler) – M. Möllers, Heinenbernd – N. Weyring, Götzenich (63. M. Weyring), B. Möllers.

Vorwärts Wettringen II: Epker – Hinkelammert (83. P. Termühlen), Schmees, Röwert, Bauersachs – Hils, T. Termühlen – Kubitschek (51. Heimann), C. Brüning, J. Brüning (90. + 2 Koers) – Bezgincan.

Tore: 0:1 und 0:2 C. Brüning (16./90.).

Schiedsrichter: Jan Lohmann (Burgsteinfurt) – Christoph Arning, Louis Arning (beide Leer).

Zuschauer: 1050.