Auch in diesem Jahr findet zum Abschluss der Fußballsaison das große Sommerturnier der Jugendabteilung des SV Burgsteinfurt statt, der VR-Bank-Cup 2019. An diesem Wochenende kommen 70 Mannschaften aus über 20 verschiedenen Vereinen nach Burgsteinfurt, um in spannenden Wettkämpfen Pokale und Medaillen zu ergattern.

Am Samstag (15. Juni) startet das Turnierwochenende ab 9 Uhr mit den Turnieren der D-2-/D-3-Jugenden sowie der C-Jugend. Um 13.45 Uhr beginnen die E-3-/E-4-Jugenden ihr Turnier, ab 14 Uhr fangen das E 1- sowie das F-2-/F-3-Turnier an. Das Turnier der frisch zum Meister gekürten D 1 eröffnet das Turniergeschehen am Sonntag (17. Juni) um 9 Uhr. Ab 13:15 Uhr duellieren sich die Minikicker, die F-1-Junioren sowie die E-2-/E-3-Junioren jeweils in ihren Turnieren.

Neben den Spielen wird ein großes Rahmenprogramm geboten. Unter dem Motto „unser Abschlussturnier – Kindern eine Stimme geben“ konnten auch in dieser Saison wieder alle Spieler mitbestimmen und entscheiden, wie das Rahmenprogramm und auch der Turnierablauf organisiert werden sollen. Football-Darts-XXL, eine Hüpfburg und viele weitere Spielgeräte sind das Ergebnis, auch für das leibliche Wohl wird selbstverständlich wieder ausgiebig gesorgt.