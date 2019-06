Der Zusammenschluss der beiden Borghorster Fußballvereine SC Preußen und SV Wilmsberg nimmt immer konkretere Formen an. Zwei Termine sollten sich die Mitglieder der beiden Clubs diesbezüglich schon jetzt in den Kalender eintragen: den 25. September (Mittwoch) und den 25. November (Montag).

Fast wöchentlich treffen sich Vertreter der beiden Vereine, um in sieben Projektgruppen ein stimmiges Konzept für die anvisierte Verschmelzung zu entwickeln. Die Ergebnisse dieser Projektgruppen sollen im Rahmen einer Informationsveranstaltung den Vereinsmitgliedern und der Öffentlichkeit vorgestellt werden, und zwar am 25. September (Mittwoch) in der Mensa des Gymnasiums. Anschließend ist ausreichend Raum für eine offene Fragerunde und Diskussion eingeplant.

Die Veranstaltung wird mit Unterstützung des Landessportbundes (LSB) durchgeführt, der bei diesem Treffen durch seine Fusionsberaterin Karin Schulze Kersting vertreten sein wird. Die Referentin ist seit Jahren die Ansprechpartnerin für viele Vereine, die den Weg der Fusion gegangen sind und dabei Fehler vermeiden wollten.

Wichtig ist die juristische Form des Zusammenschlusses. Schulze Kersting schlug eine Verschmelzung vor, da diese rechtlich am sinnvollsten und am einfachsten realisierbar sei.

Die LSB-Referentin weiß aus Erfahrung, dass der neue Vereinsname, das neue Vereinslogo und die neuen Vereinsfarben immer sehr emotional diskutiert werden. Wichtig sei, so Schulze Kersting, dass die Mitglieder sich offen austauschen können. Auch das Thema eines gemeinsamen Mitgliedsbeitrages muss geklärt sein. „Aufgrund meiner Erfahrung haben sich die gut vorbereiteten Fusionen oder Verschmelzungen bewährt“, so Schulze Kersting.

Am 25. November (Montag) soll ebenfalls in der Mensa des Gymnasiums die eigentliche Fusionsversammlung stattfinden. Hierzu sind nur Mitglieder beider Vereine eingeladen. Die Sitzung wird vom LSB unter notarieller Aufsicht geleitet.

Als Zeitpunkt für das Inkrafttreten der Verschmelzung ist der 1. Januar 2020 vorgesehen. Der allgemeine Spielbetrieb wird bis zum Abschluss der Saison 2019/20 mit den Seniorenteams weitergeführt. Im Jugendbereich ist dies nicht nötig, da es die JSG Wilmsberg/Borghorst schon seit geraumer Zeit gibt.

Sollten sich die Mitglieder für eine Fusionentscheiden, muss am gleichen Abend über einen Vereinsname abgestimmt werden. Die Projektgruppe beabsichtigt, aus einer Auswahl von Ideen Vorschläge herauszufiltern. Die Versammlung bestimmt mit Mehrheit den neuen Namen.