Marcel Exner , in der abgelaufenen Spielzeit einer der besten Torschützen der Kreisliga A Münster, wird in der kommenden Saison seine Fußballschuhe für den TuS Laer schnüren. Er wechselt von der aufgelösten ersten Mannschaft des SC Münster 08 nach Laer zum Team von Ron Konermann. Dort spielt unter anderem sein Kumpel aus Jugendzeiten, Nico Stippel, zudem wohnt Exner in Laer und kann demnächst zu Fuß zum Training laufen. Exner spielte vor vier Jahren noch in der B-Jugend bei Borussia Dortmund, bis ihn ein Mittelfußbruch, später zwei Außenbandrisse und dann auch noch eine Blinddarmentzündung zu einer langen Pause zwangen. In der Reserve des TuS Altenberge schoss er bis zu seinem Winterwechsel nach Münster zu Nullacht 21 Tore. Ähnliches soll er auch in Laer vollbringen.

-gs-