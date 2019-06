Lea-Marie Hils gewinnt in Hamm

Neben den Saisonwettkämpfen stellen Turnfeste immer ein besonderes Highlight für die Turnerinnen dar. Das NRW-Landesturnfest bildet dabei keine Ausnahme: Über 6000 Sportler reisten nach Hamm, um bei größtenteils bestem Sommerwetter spannende Wettkämpfe zu erleben. Mit dabei waren 23 Turnerinnen des SC Arminia Ochtrup.

Die Mehrkämpferinnen und Jahnkämpferinnen lieferten dabei durchgehend tolle Leistungen ab. Yuli-Marie Tapken und Pia Holtmann (AK 14 bis 15) starteten im Sechskampf (Sprung, Barren, Boden, Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen). Holtmann und Tapken sicherten sich die Plätze fünf und sieben.

Ebenfalls für den Mehrkampf hatten Ria Ikemann, Julia Dankbar und Carmen Bätker gemeldet. In einem starken Teilnehmerfeld bewiesen auch sie, dass in allen acht Disziplinen mit ihnen zu rechnen ist. Bätker wurde mit insgesamt 85,84 Punkten Achte und hat gute Chancen, an den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften teilnehmen zu können. Dankbar reihte sich mit 79,83 Punkten auf Platz zehn ein, gefolgt von Ikemann auf Rang 13 (71,249 Punkte).

Im Jahn-Neunkampf (Sprung, Barren, Boden, Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen, Schwimmen, Streckentauchen und Kunstspringen) stellten sich Lea-Marie Hils , Daniela Müller und Lena Schneuing ebenfalls drei Turnerinnen der Konkurrenz. Hils war nicht zu schlagen und sicherte sich 101,80 Punkten den NRW-Meistertitel. Auch Müller wusste mit einem starken dritten Platz (97, 84 Punkte) zu überzeugen. Beide Turnerinnen sind nach diesem Wettkampf bereits sicher für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Schneuing hat mit 90,81 Punkten und Rang fünf ebenfalls gute Chancen, dort teilzunehmen.

Nach den grandiosen Wettkampfauftakt ging es am darauffolgenden Tag für viele Turnerinnen erneut an den Start. Diese Doppelbelastung war zwar zu spüren, dennoch riefen die Arminen auch hier ihre Leistungen konstant ab. In der Altersklasse 20 bis 25 des Pokalwettkampfes belegten Dankbar, Ikemann und Löcker Mittelfeldplätze. Daniela Müller stand in der AK 25-29 als Zweite auf dem Treppchen. Carmen Bätker gelang mit ihren Darbietungen ein Platz unter den Top Ten, Schneuing erreichte mit ihren Leistungen Platz 13.

Ebenfalls im Pokalwettkampf traten Lena Schildkamp (AK 12 bis 13), Pia Holtmann und Yuli-Marie Tapken (beide AK 14 bis 15) sowie Tjorven Lüdkte und Alina Hils (beide AK 16 bis 17) an. Schildkampf überzeugte mit einem starken 16. Platz unter insgesamt 72 Turnerinnen. Auch Holtmann wusste mit Rang 16 zu gefallen. Ebenfalls in Hamm am Start: Zoe Mellin, Femke Tappe, Greta Oelerich und Emily Voronin.