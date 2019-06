Am Wochenende finden im Stadion am Borghorster Weg die alljährlichen Sommerturniere der Jugendfußballer des TuS Germania Horstmar statt. Der Samstag und Sonntag stehen ganz im Zeichen des runden Leders. Alle Altersklassen, von den C-Jugendlichen (U 15) bis hin zu den Jüngsten (Minikicker), spielen in Kleinfeldturnieren, die allesamt auf dem Hauptplatz stattfinden, um die begehrten Siegertrophäen. Insgesamt sind 53 Mannschaften in der Burgmannstadt am Start.

Den Anfang machen am Samstagmorgen ab 10 Uhr die E- sowie die F 1-Junioren. Am frühen Nachmittag dürfte es dann voll auf der Anlage werden, es finden die Turniere der jüngsten Teilnehmer, der F 2- sowie der G-Junioren, auch Minikicker genannt, statt. Bei den Minis gibt es zwei parallele Wettbewerbe, ein Turnier für die Spielerinnen und Spieler der Jahrgänge 2012 und einen Spieltreff für die Kids, die ab 2013 geboren wurden.

Die älteren Fußballer kommen am Sonntag zum Einsatz. Bereits um 9.30 Uhr startet das Turnier der D 2-Junioren, gefolgt von den D 1- und C 1- Junioren um 13.30 Uhr. Kurz vor 18 Uhr hat der Turnierreigen des TuS dann ein Ende.

Für das leibliche Wohl wird in gewohnter Manier bestens gesorgt sein. Ob eine warme Mahlzeit am Imbissstand, Kaffee und Kuchen aus der Cafeteria oder bei zu erwartenden sommerlichen Temperaturen einfach nur eine Abkühlung in Form eines Kaltgetränks – es ist für jeden etwas dabei. Der TuS Germania Horstmar würde sich über viele interessierte Zuschauer sehr freuen – alle Freunde des Jugendfußballs sind eingeladen.