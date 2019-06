Peter Elkmann auf dem Weg zur Titelverteidigung

Am Sonntag wird im österreichischen Spielberg der neunte Lauf der diesjährigen Formel 1-Saison ausgetragen. Der Sieger dürfte bereits heute schon feststehen, denn die Dominanz, die momentan Lewis Hamilton und seine Mercedes-Crew an den Tag legen, ist dermaßen erdrückend, dass es beinahe langweilig wird.

Ähnlich geht es auch Peter Elkmann aus Burgsteinfurt. Der dreimalige Europameister im Superkart will im Oktober in Le Mans seinen Titel verteidigen und ist auf dem besten Wege, die Konkurrenz schon im Vorfeld an die Wand zu drücken. Vier Rennen ist der 38-Jährige bislang gefahren, drei Mal stand er als Sieger auf dem Podest.

„Eine gewisse Parallele zur Formel 1 lässt sich nicht leugnen. Da siegt Hamilton ja auch bei jedem Rennen. Aber soll er deshalb jetzt aufhören, damit es nicht langweilig wird? Ich fahre seit 20 Jahren Superkart, habe hart daran gearbeitet und ernte jetzt die Früchte meiner Arbeit“, sagt Elkmann.

An Ostern fuhr der Stemmerter beim ersten Rennen der französischen Meisterschaft in Magny-Cours seinen ersten Erfolg ein. Im Mai folgte Zandvoort, ein Rennen ohne Bedeutung für eine Meisterschaft. „Da hatte ich einen Defekt, insofern war es egal. In Donington Park Anfang Juni, beim britischen Grand Prix, habe ich wieder gewonnen“, folgte Elkmanns nächster Sieg. Ebenso wie vor Kurzem in Nogaro in Südfrankreich, wo der zweite Lauf der französischen Meisterschaft ausgetragen wurde. Der letzte folgt am 13./14. Juli in Dijon, wo sich der 38-Jährige schlussendlich zum französischen Meister krönen kann.

„Die EM wird in diesem Jahr erstmalig nur bei einem Rennen ausgetragen, im Oktober in Le Mans. Dort werden drei Läufe gefahren, wovon der schlechteste aus der Wertung herausfällt“, erklärt der Burgsteinfurter, dass, anders als in den Vorjahren, der Sieger – und sein Kart – diesmal auf den Punkt fit sein müssen. Die anderen Veranstaltungen gehören zu einer sogenannten Euro Superkart-Meisterschaft, die in Frankreich, Holland und England ausgefahren wird.

„Eigentlich spricht nichts dagegen, dass ich im Oktober noch einmal Europameister werde. Es sei denn, ich habe einen Defekt oder es gibt eine Startkarambolage“, ist der Anderson-Werksfahrer, der immer noch mit dem gleichen Wagen und Motor (ein tschechischer VM-Motor) auf die Strecke geht, zuversichtlich. „Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, dass ich als Werksfahrer das Material gestellt bekomme“, zahlt Elkmann die laufenden Kosten nicht in vollem Umfang aus seinem Portemonnaie.

Die Dominanz, mit der Elkmann in diesem Jahr seine Kontrahenten aus Tschechien, Schweden oder Frankreich hinter sich lässt, ist phänomenal. „Die Kombination aus Erfahrung, Material und den guten Leuten, die für mich im Hintergrund arbeiten, machen den Erfolg aus“, sagt der Burgsteinfurter, der bei Lewis Hamilton vor allem von dessen mentaler Stärke beeindruckt ist: „Der steigt in seinen Wagen, spricht ein Gebet und gewinnt.“