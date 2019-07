Reif für das Guinness-Buch

Samstagnachmittag, Leinesportpark im thüringischen Leinefelde-Worbis: Anne Chatrine Rühlow hatte bei den Deutschen Senioren-Leichtathletikmeisterschaften soeben die oberste Stufe des Siegerpodests bestiegen. Die Goldmedaille baumelte – wieder einmal – um ihren Hals. Die Leichtathletin des SV Burgsteinfurt brauchte nicht lange zu überlegen, um ihre Befindlichkeit zu artikulieren: „Ich habe mich gefreut“, sagte sie kurz und knapp, „aber nicht überschwänglich“.

Es hatte keineswegs etwas mit Routine zu tun, dass sie ihren Triumph im Diskuswurf der Altersklasse W 80 nicht in vollen Zügen auskostete. Ihr Blick richtete sich in die Ferne. Rechts und links von ihr hielten Silbermedaillengewinnerin Brunhilde Ponzelar ( Crefelder SV ) und Bronzeträgerin Rosi von Westerholt (LA SV Herten) Rühlows Hände fest umschlungen. Eine ergreifende Szene, in der Dankbarkeit zum Ausdruck kam, solch eine fantastische Leistung in diesem Alter noch erbringen zu dürfen.

19,87 Meter weit hatte die Burgsteinfurterin den Diskus geworfen, womit sie mehr als zwei Meter Vorsprung vor Ponzelar (17,56 Meter) und vor von Westerholt (17,52 Meter) hatte. Dass im Kugelstoßwettbewerb der Altersklasse W 80 einen Tag zuvor auch noch eine Bronzemedaille für sie heraussprungen war, rundete den Wettkampf ab.

Die erstaunliche Weite mit dem Diskus habe sie selber überrascht, berichtete sie hinterher. „In diesem Jahr habe ich erst einen Wettkampf bestritten. Das waren die Kreismeisterschaften in Rheine. Dort kam ich nicht auf die Weiten, die ich jetzt bei den Deutschen erreicht habe“.

In der Leichtathletik spielt die Tagesform offenkundig in allen Altersklassen eine entscheidende Rolle. Diesen Rhythmus über zwei Tage zu konservieren, ist wohl ein Schlüssel zum Erfolg. Im Kugelstoßen war Rühlow zunächst am Freitag gefordert. Da ihre Paradedisziplin Diskuswerfen erst am Samstag auf dem Programm stand, war eine Übernachtung im thüringischen Eichsfeld erforderlich. Die Seniorin und ihr Ehemann Gerhard hatten vorgesorgt und frühzeitig eine Unterkunft reserviert. Auch das ist eine unabdingbare Voraussetzung, um erfolgreich zu sein.

Dass es Rühlow vorrangig nicht um Medaillen und Triumphe, sondern in erster Linie um den Sport geht, wurde einmal mehr nach dem Wettkampf deutlich. Den wievielten Deutschen Meistertitel sie denn in Leinefelde geholt habe, wurde sie gefragt. „Oh, das weiß ich nicht. Da müssen Sie schon meinen Mann fragen“, lautete ihre Antwort.

Gerhard Rühlow chauffiert seine Ehefrau nicht nur zu den Wettkämpfen. Vielmehr führt er auch genau Buch über die Erfolge, die seine Gattin im Laufe ihrer Karriere eingefahren hat. Es war der 535. Meistertitel und zugleich die 88. Deutsche Meisterschaft, die sie am Samstag gewonnen hat. Eine Bilanz, mit der Anne Chatrine Rühlow reif wäre für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Ob in diesem oder im kommenden Jahr weitere Titel hinzukommen werden? Da will sich die Seniorensportlerin nicht festlegen: „Das kann ich selber noch nicht sagen.“