Am Ende stand beim TuS Altenberge zwar eine 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den klassenhöheren Westfalenligisten TuS Hiltrup . Dennoch war zu erkennen, dass es vorangeht beim heimischen Fußball-Landesligisten. „Wir waren lange Zeit ebenbürtig und haben gut gegen den Ball gearbeitet. Es war eindeutig ein Schritt nach vorne“, lautete das Resümee von TuS-Trainer André Rodine .

Zufrieden war der Coach auch deshalb, weil in den Tagen zuvor kraft- und belastungsintensive Übungen den Schwerpunkt der Trainingsalltags bildeten. Dennoch lief spielerisch schon einiges zusammen. Mit Torhüter Tom Hoffmann (kam aus der U 23 des 1. FC Gievenbeck), Martin Mauro , Kevin Behn und Steffen Exner (beide vom TuS Germ. Horstmar) standen vier Neulinge in der Altenberger Startformation. Später vermittelte Rodine auch den weiteren Neuzugängen Dennis Behn (Horstmar), Lucas Bußmann (GW Nottuln) und Asdren Haliti (eigene A-Junioren) Wettkampfpraxis. Exner, der schon beim ersten Test gegen Greven 09 (1:3) auf dem Platz stand, hat sich inzwischen dem TuS angeschlossen, wie Rodine bestätigte.

Martin Mauro in der ersten und Lucas Bußmann in der zweiten Halbzeit hätten den TuS gar in Führung bringen können. Doch den Treffer des Tages erzielte Hiltrups Marcel Lolaj in der 86. Minute. Letztlich konnte Rodine mit dem 0:1 leben, „auch wenn ein 0:0 für unser Gefühl besser gewesen wäre“, räumte er ein.