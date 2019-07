Christian Kreimer steht der SG Horstmar/Leer künftig nicht mehr als Jugendtrainer zu Verfügung stehen. „Wir haben Verständnis dafür, wenn Christian nach beinahe 30-jähriger Tätigkeit im Nachwuchsbereich zurücktritt, bedauern diesen Schritt aber sehr“ bringt Westfalia Leers Jugendobmann Dietmar Kröger zum Ausdruck.

Im Verein und in der Spielgemeinschaft sei in all den Jahren Kreimers Zuverlässigkeit, seine erstklassige Einstellung zum Sport und sein großes Geschick geschätzt gewesen, so Kröger. „Christian wollte immer Fußball zu vermitteln“ erinnert Kröger.

Christian Kreimer spielte als Aktiver selbst in allen Mannschaften von Westfalia Leer und konnte daher seine fußballerisches Wissen den jüngeren Kickern vermitteln. Heute spielt der 49-jährige Leerer in der Altherren-Fußballmannschaft. Viele Jahre nahm er als Betreuer an der Jugendfreizeit des SV Westfalia teil und gehörte stets zum Orga-Team beim Jugendfußballturnier.

Sein Rücktritt sei umso bedauerlicher, als gerade jetzt sowohl in der A- als auch in der B-Jugenspielgemeinschaft Leer/Horstmar Trainer fehlen würden, argumentiert der Vorstand.

► Wer sich für einen Trainerposten interessiert, kann sich bei Dietmar Kröger (Tel.: 01 70 / 80 09 165) melden.