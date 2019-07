SC Preußen Borghorst schließt Damen-Abteilung

Es war ein ehrgeiziges Projekt, das der SC Preußen Borghorst mit der Wiederbelebung einer Frauenfußballmannschaft im Jahr 2016 in Angriff genommen hatte. Doch der allgemeine Trend, wonach der Zulauf im Bereich des Mädchen- und Frauenfußballs rückläufig ist, schlägt jetzt auch beim SC Preußen durch. Mit dem Ergebnis, dass der Borghorster Traditionsverein seine Frauenfußballmannschaft vom Spielbetrieb in der Kreisliga abmelden musste.

„Wir haben schon vor einem halben Jahr Gespräche geführt, um die Auflösung der Mannschaft zu verhindern. Letztlich haben wir aber keine andere Lösung gefunden“, erläutert Karl-Heinz Brinkert , Vorsitzender des SC Preußen.

Damit endet ein kurzer Höhenflug, der mit der mit der Wiederbelebung der Damen-Abteilung begonnen hatte, abrupt. Im ersten Kreisliga-Jahr hatte der SC Preußen Platz neun belegt, in der darauffolgenden Saison 2017/18 war es schon Rang vier, und in der gerade abgelaufenen Serie 2018/19 verpassten Borghorsts Fußballerinnen als Vizemeister nur um zwei Punkte den Aufstieg in die Bezirksliga.

Die Gründe für die Abmeldung der Mannschaft sind vielschichtig. Schon vor anderthalb Jahren hatte Matthias Lembeck, seit Juni 2015 Leiter der Mädchen- und Frauenabteilung, angekündigt, dieses Amt abgeben zu wollen. Da Lembeck sich beim SC Preußen auch in der Jugendabteilung engagiert, sieht er sich zeitlich nicht mehr imstande, beide ehrenamtlichen Jobs nebeneinander zu stemmen.

Als diese Nachricht publik wurde, begaben sich die Preußen zunächst in Vorstandskreisen auf die Suche nach einem Nachfolger. Dort ließ sich jedoch kein Kandidat finden, weil die Verantwortlichen auf allen Ebenen mit der Planung für die anstehende Verschmelzung mit dem SV Wilmsberg beschäftigt sind. Deshalb versuchte der Verein, den Eltern der Spielerinnen das Amt als Abteilungsleiter schmackhaft zu machen. Auch diese Bemühungen verliefen letztlich im Sande.

Hinzu kommt, dass sich terminliche Konflikte hinsichtlich der Trainingszeiten nicht ausräumen ließen. Diesem grundsätzlichen Problem sieht sich nicht nur Preußen Borghorst ausgesetzt. Darüber klagen auch andere Vereine. Deshalb mussten die Verantwortlichen Prioritäten setzen. „Unsere Maxime lautet: die erste Mannschaft geht vor“, sagt Brinkert. Dass sich die Wünsche der Fußballerinnen nach veränderten Trainingszeiten offenbar nicht erfüllen ließen, war ein weiterer Grund, der letztlich zum Bruch führte.

Schließlich macht sich auch beim SC Preußen der allgemeine Trend bemerkbar, dass der Zulauf im Damenfußball nachlässt und die Zahl der Mädchen, die sich in der Fußballabteilung anmelden, rückläufig ist. Wobei Brinkert betont, dass die mit dem SV Burgsteinfurt eingegangene Spielgemeinschaft, die in der kommenden Saison vier Mädchenmannschaften zum Spielbetrieb entsenden wird, Früchte trägt. Im Seniorinnenbereich ist dagegen Schicht, nachdem sich die Spielerinnen peu à peu abgemeldet hatten.

Fußballerinnen, die sich in Steinfurt im Liga-Betrieb engagieren wollen, finden nur beim FC Galaxy ein Betätigungsfeld, dessen Frauenmannschaft gerade erst von der Kreis- in die Bezirksliga aufgestiegen ist. Paradoxerweise gibt es dort allerdings keine Mädchenabteilung, die wiederum der SC Preußen vorhält.

Der Großteil der ehemaligen Borghorster Spielerinnen hat inzwischen bei Fortuna Emsdetten eine neue sportliche Heimat gefunden. Dort bastelt man daran, ein breites Fundament für die neue Damen-Abteilung zu schaffen. Wie aus Emsdetten zu vernehmen ist, gibt es Überlegungen, sogar eine zweite Mannschaft anzumelden.