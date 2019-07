Mit vier Partien binnen drei Tagen absolvierte der SV Burgsteinfurt zwischen Donnerstag und Samstag einen wahren Testspielmarathon. So war der heimische Fußball-Bezirksligist zwischen den Turniertagen der Steinfurter Stadtmeisterschaft am Freitagabend noch beim SV Eintracht Nordhorn zu Gast. Dort unterlagen die Stemmerter mit 2:4 (1:3). „Man hat gemerkt, dass es an die Substanz geht“, wollte SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink die Niederlage nicht zu hoch hängen.

Da gleich neun Akteure, darunter Lukas Bahlmann, Jens Bode, Kai Hintelmann, Jonas Greiwe und Thomas Artmann, aus unterschiedlichen Gründen fehlten, trat die Burgsteinfurter mit einem Mini-Aufgebot die Fahrt nach Niedersachsen an. „In den ersten 30 Minuten waren wir überhaupt nicht im Spiel, da war der Gegner klar besser“, räumte Klein-Reesink ein. Deutlich wacher und spritziger gingen die Nordhorner zu Werke. In der achten und zwölften Minute schossen sie einen 2:0-Vorsprung heraus, den Alexander Hollermann mit seinem Treffer in der 33. Minute auf 1:2 verkürzte.

„Nach der Pause waren wir wesentlich präsenter. Ich hatte das eigentlich umgekehrt erwartet“, erläuterte Klein-Reesink vor dem Hintergrund des absolvierten Trainings- und Testspielpensums. In der 55. Minute war Sam Anyanwu mit dem 2:3 zur Stelle, doch in der 75. Minute sorgten die Nordhorner mit dem Treffer zum 4:2 – der allerdings aus klarer Abseitsposition fiel – für den Endstand.