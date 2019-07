Erfolgreiches Wochenende für das neu formierte Team des TuS Germania Horstmar . Nachdem die Elf von Trainer Bernd Borgmann bereits am Freitagabend beim SV Wilmsberg II einen 3:2 (2:2)-Sieg gelandet hatte, legte der heimische A-Ligist gestern einen 6:2 (3:1)-Erfolg bei der U 23 des FSV Gescher nach.

„Ich bin zufrieden, auch wenn beide Spiele noch kein echter Gradmesser waren“, sagte Horstmars Trainer und blickte schon auf kommenden Mittwoch: „Dann spielen wir gegen Borussia Emsdetten II. Da werden sehen, wo wir stehen.“

In Gescher verschlief Germania die ersten zehn Minuten und geriet in der fünften Minute in Rückstand. Mit zunehmender Spielzeit bekamen die Horstmarer das Spiel besser in den Griff. In der 19. Minute glich Benjamin Brahaj zunächst aus, und nur vier Minuten später traf derselbe Spieler zum 2:1 für den TuS. In der 38. Minute stellte Yannick Ruhoff mit seinem Treffer den 3:1-Halbzeitstand her. „Zu diesem Zeitpunkt hätte es auch 5:3 für uns stehen können“, erläuterte Borgmann.

Nach der Pause blieb der TuS tonangebend und erzielte durch Patrick Jung (46.) das 4:1, ehe Julius Schmieder auf 5:1 (52.) erhöhte. Nach dem zwischenzeitlichen 2:5 (77.) vollendete Ruhoff (90.) zum 6:2.

Beim 3:2 gegen den SV Wilmsberg II trugen sich Alex­ander Volmer (5.), der Wilmsberger Tobias Brüning per Eigentor (28.) und Dominik Kortehaneberg (62.) in die Horstmarer Torschützenliste ein, während Tim Beckmann (27.) und Daniel Klostermann (43.) für Wilmsberg erfolgreich waren.