In einem weiteren Testspiel musste sich A-Ligist SpVg Langenhorst/Welbergen am Sonntag mit einem 2:2-(1:1)-Remis bei der „Zweiten“ des SC Preußen Borghorst begnügen. „Es war nicht so berauschend wie beim Sieg gegen Wilmsberg“, kommentierte Langenhorsts Trainer Thorsten Bäumer ; wohl wissend, dass auch bei seiner Mannschaft in der Vorbereitung die Bäume nicht in den Himmel wachsen.

Für die in der Kreisliga B beheimatete Borghorster Reserve war das Unentschieden ein Achtungserfolg, der der jungen Mannschaft weiteren Auftrieb geben dürfte. Neu-Trainer Thomas Grabowski blieb jedenfalls die Erkenntnis, dass der in der Vorbereitung betriebene Aufwand langsam Früchte trägt.

Schon in der Anfangsphase zeigte der SC Preußen gute Ansätze. Der Führungstreffer durch Julian Bauland war das Ergebnis dieser Bemühungen.

Dagegen war bei der SpVg Langenhorst zunächst Sand im Getriebe. „Der Ball lief nicht so gut durch unsere Reihen. Insgesamt gab es zu viele Fehlpässe“, bemängelte Bäumer. Erst langsam fand seine Mannschaft ins Spiel. Dass ausgerechnet Marcel Vollenbröker nach Pass von Christian Holtmann in der 37. Minute den 1:1-Ausgleich erzielte, war bezeichnend, denn Vollenbröker war in der Anfangsphase einer der wenigen Langenhorster, die sich in den Vordergrund spielten.

In der 67. Minute zirkelte Kevin Wenning den Ball zur Langenhorster 2:1-Führung ins Netz. Doch in der 83. Minute fälschte Stefan Schwerring den Ball zum Borghorster 2:2-Ausgleich ins eigene Netz ab. Zuvor hatte SgVg-Akteur Christian Kuhmann einen Elfmeter versiebt.