„Hundstage“ fordern hohen Tribut

Als wäre die Saisonvorbereitung nicht schon schweißtreibend genug, bringen jetzt auch noch tropische Temperaturen das Blut in Wallung. Ochtrups und Metelens Fußballer ächzen unter der Bullenhitze. Im besonderen Maße sind nun die Trainer gefragt, die richtige Balance zwischen externer Belastung und individueller physiologischer Beanspruchung zu finden. Der Schlüssel, das richtige Maß zu finden, liegt in der Trainingssteuerung.

Thomas Dauwe zog bereits eine erste Konsequenz. So hat der Trainer des heimischen B-Ligisten FC Matellia Metelen das für Donnerstag geplante Testspiel gegen den SC Nienberge abgesagt. „Das vertrete ich nicht, unter diesen Bedingungen zu spielen. Dafür sind wir B-Ligist“, erläutert Dauwe. Die Quecksilbersäule soll am Donnerstag bis an die 40-Grad-Marke steigen. Angesichts dieser Bedingungen erspart Dauwe seiner Mannschaft den Hitzestress.

Auch der FSV Ochtrup hat am Donnerstag ein Testspiel beim Gronauer A-Ligisten Fortuna vor der Brust. Abgesagt wird diese Partie wohl nicht. Gleichwohl stellt Trainer Frank Averesch in Aussicht, dass gegebenenfalls eine veränderte Spielzeit vereinbart wird. „Wir stellen uns der Hitze – allerdings mit genügend Pausen“, bekräftigt Averesch. Anstatt zwei Mal 45 Minuten könne auch drei Mal 30 Minuten gespielt werden, so der FSV-Coach. Für die erforderliche Flüssigkeitszufuhr in den Pause werde gesorgt, das sei das A und O, so Averesch.

Das gilt nicht nur für das Spiel, sondern auch für die Übungseinheiten. Averesch legt ein Augenmerk darauf, die Belastung während des Trainings den äußeren Bedingungen anzupassen und entsprechend zu steuern. Die Gesundheit der Spieler stehe im Vordergrund. „Wichtig ist, bei ersten Anzeichen einer Schwächung sofort zu reagieren und den Spieler herauszunehmen.“

Grundsätzlich ist in diesen Tagen Flexibilität gefragt beim FSV. Da Haupt- und Nebenplätze noch gesperrt sind, streuten die Ochtruper gestern eine Spinning-Einheit in das Trainingsprogramm ein. Hinzu kamen einige Laufeinheiten auf der Tartanbahn sowie Krafttraining unter Anleitung von Tim Niehues, der Averesch als spielender Co-Trainer zur Seite steht.

Vom zeitlichen Umfang her sieht der Coach keine Veranlassung, von seinem Programm abzuweichen. „Die große Hitze hatten wir ja schon im vergangenen Jahr. Damit mussten wir fertigwerden, und müssen damit auch jetzt zurechtkommen.“

Beim FC Schwarz-Weiß Weiner hat Neu-Trainer Alexander Witthake mit seinen Jungs bereits fünf Testspiele hinter sich. Am kommenden Freitag soll das sechste ausgetragen werden. Gegner ist die „Zweite“ des VfB Alstätte. Grundsätzlich sieht Witthake keinerlei Veranlassung, von seinem Pensum abzuweichen. Gestern stand eine weitere Einheit auf dem Programm. Nach dem trainingsfreien Mittwoch geht es am Donnerstag weiter. Sollten die Temperaturen allerdings auf 40 Grad klettern, dann wäre es eine Überlegung wert, eine Schicht im Freibad einzulegen. „Ansonsten bin ich froh, wenn die Sonne scheint“, sagt Witthake, fügt jedoch einschränkend hinzu: „Aber wenn es gefährlich werden könnte, bin ich der Erste, der das Training abbricht.“

Soweit wird es aber hoffentlich nicht kommen, auch wenn die „Hundstage“ möglicherweise noch bis Mitte oder gar Ende August ihren Tribut fordern.