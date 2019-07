Dauwe zieht positive Zwischenbilanz

Halbzeit in der Saisonvorbereitung des FC Matellia Metelen. Für Trainer Thomas Dauwe ist das ein Grund, ein Zwischenfazit zu ziehen: „Mein erster Eindruck ist positiv. Die Jungs haben richtig gut gearbeitet.“

Dauwe wusste freilich, worauf er sich eingelassen hatte, als er im Januar seine Zusage gegeben hatte, in der kommenden Saison 2019/20 das Ruder bei Matellia zu übernehmen. Denn schon in der vergangenen Rückserie wirkte er im Hintergrund mit und konnte sich so ein Bild von Mannschaft und Umfeld verschaffen. Dass Matellias Aufholjagd in der abgelaufenen Serie unbelohnt blieb und im Abstieg in die Kreisliga B mündete, ändert nichts an Dauwes grundsätzlicher Einschätzung: „Ich bin hier toll aufgenommen worden. Wir haben uns auf allen Ebenen gefunden.“

Der neue Coach verschweigt nicht, dass ihm sein Vorgänger Bertino Nacar ein bereitetes Feld hinterlassen habe. „Die Mannschaft präsentierte sich zu Beginn der Vorbereitung in einem überraschend guten Zustand. Das ist das Ergebnis dessen, was Berti geleistet hat.“

Deshalb brauchte Dauwe sich nur marginal damit zu beschäftigt, Grundlagen im Ausdauerbereich zu schaffen. Somit legte er sein Augenmerk gleich darauf, Verbesserungen in spielerischer Hinsicht in die Wege zu leiten; wohl wissend, dass es eine Sisyphusarbeit ist, hier Veränderungen zu erwirken.

Der 53-Jährige hat klare Vorstellungen, wo er dabei die Hebel anzusetzen hat. „Fußball findet für mich eher vorne als hinten statt“, sagt er, womit er Matellias latente Ladehemmung im Angriff anspricht – ein Manko, das sich wie ein roter Faden durch die Spielzeiten der vergangenen Jahre zieht. Dass es Matellia in der vergangenen Saison erwischte, war maßgeblich dieser Schwäche zuzuordnen. In 30 Saisonspielen trafen die Metelener nur 49 Mal ins Schwarze. Weniger Treffer erzielten nur der Skiclub Nordwest Rheine und der SC Preußen Borghorst.

Da die Korsettstangen des Teams mit Ausnahme des zum FC Schüttorf gewechselten Spielertrainers Nacar allesamt geblieben sind, fand Dauwe ein Fundament vor, auf dem er nun ein neues Team formen kann. Dabei sollen sich auch die aus der eigenen Jugend nachrückenden Jona Löckner, Devin Maletz und Johannes Stücker sowie die aus der „Zweiten“ beförderten Marian Meiring und Jannik Feldhues einbringen. Ins Schema „Jugend forsch(t)“ passt auch Philipp Brüning, den es von den A-Junioren des FC Vorwärts Wettringen nach Metelen zog. Lars Berkenbrock und Christopher Backhaus, die vom TuS Germania Horstmar kamen, sind die einzigen externen Zugänge.

Somit findet Dauwe ein für B-Liga-Verhältnisse gut bestelltes Feld vor, das er nun erfolgreich beackern will. Freilich weiß auch er, dass der Marsch durch die Liga kein Selbstläufer wird. Geht es um die Titelfavoriten, dann hat Dauwe nicht nur SW Weiner und SF Gellendorf auf dem Zettel. „Auch Preußen Borghorst II und der FC Galaxy können oben mitmischen“, lautet seine Einschätzung.

Über das Abschneiden seiner Mannschaft verliert er nach dem Abstieg in die B-Liga keine großen Worte: „Die Jungs wollen diese Scharte auswetzen.“