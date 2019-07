Unter dem Motto „Hauptsache wir haben Spaß“ gründeten 2014 die Damen des Golfclubs Münsterland eine Mannschaft und meldeten sich bei der Deutschen Golf-Liga (DGL) an. Ein paar Jahre brauchte es, bis die Mannschaft gewachsen ist – an Spielerinnen und Erfahrung. In dieser Saison stand nicht nur der Spaß im Vordergrund, sondern dank gemeinsamen Trainings und einer guten Teamleistung sogar Platz drei in der Gruppenliga.

In der DGL treten in einer Saison fünf verschiedene Clubs mit jeweils sechs Spielerinnen gegeneinander an. Gespielt wird diese Mannschaftsmeisterschaft als Brutto-Zählspiel. Das heißt, die Mannschaft mit den wenigsten Schlägen gewinnt das Turnier.

Der vierte Spieltag am vergangen Sonntag war ein Heimspiel für die Damen des GC Münsterland, die in dieser Saison gegen die Teams aus Münster-Tinnen, Nordkirchen, Brückhausen und Werne antraten. Mit einer starken Teamleistung von 123,5 Schlägen über CR (Course-Rating, bezeichnet man die Einstufung der Schwierigkeit eines Golfplatzes) sicherte sich die Mannschaft Rang drei vor dem letzten Spieltag.

Den Tagessieg im Bagno holte Nordkirchen mit 78,5 Schlägen über CR vor dem GC Tinnen mit 84,5. Diese beiden Clubs spielen am letzten Spieltag in Werne um Platz eins und den Aufstieg in die Regionalliga.

Angetreten für den GC Münsterland sind Martina Manhold mit 89 Schlägen, Monika Rammert (95), Anne-Marie Deiters (95), Christiane Becker (99), Uta R.-Rolinck (100) und Sigrid Kracht (103).