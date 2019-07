SV Burgsteinfurt schlägt Wilmsberg mit 3:1

Der alte Stadtmeister im Fußball ist auch der neue. Der SV Burgsteinfurt bezwang am Abend Ausrichter SV Wilmsberg im Finale mit 3:1 (1:0) und durfte den Pokal gleich wieder mit nach Stemmert nehmen.

„Burgsteinfurt hat völlig verdient gewonnen. Aber wir haben in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass wir noch mal wollten und haben wenigstens den Anschlusstreffer erzielt“, räumte Wilmsbergs Trainer Christof Brüggemann nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Norbert Buss aus Metelen ein. „Vielleicht hätten wir auch noch einen Elfmeter bekommen müssen“, konnte sich Burgsteinfurts Coach Christoph Klein-Reesink eine Spitze in Richtung Buss nicht verkeifen. Mit dem Auftritt und der Leistung seiner Mannschaft war der Stemmerter ansonsten komplett einverstanden.

Konnte er auch, denn die Burgsteinfurter präsentierten sich in Halbzeit eins sehr stark und hätten schon zur Pause mit 4:0 oder gar 5:0 führen können. Bei 36 Grad und einem doch nicht völlig im Schatten liegenden Wilmsberger Rasen – die Trainer mussten 30 Minuten lang in die Sonne blinzeln –, legten die Stemmerter los wie die Feuerwehr.

Doch nach Chancen von Lars Kormann (5. Minute), Kai Hintelmann (11.) oder Lucas Bahlmann (12.) fiel der Führungstreffer erst in der 21. Minute. Jonas Grütering fand nach einer Ecke von rechts genau den Kopf von Bahlmann, der Frederik Teupen keine Abwehrchance ließ. Beim Kopfball von Kormann Minuten zuvor hatte er noch blitzschnell die Hände hoch bekommen und die Kugel pariert.

Burgsteinfurt attackierte früh und ließ die Piggen kaum aus der eigenen Hälfte kommen. Torchancen für die Gastgeber gab es somit nicht. Dafür traf Bahlmann auf der Gegenseite wenigstens den Pfosten.

Nach der Pause begann der SVB erneut furios und hatte durch Hollermann (53.) die nächste Möglichkeit, die Führung auszubauen. Er traf jedoch zwei Minuten später nach einem Konter, den Lars Kormann mustergültig vorbereitet hatte. Mit der Führung im Rücken und auch aufgrund der Hitze schaltete Burgsteinfurt einen Gang zurück, die Partie verflachte ein wenig. Die vielen Wechsel taten ein Übriges. Erst der Anschlusstreffer durch Jan Markfort nach Foul von Felix Lefering an Niclas Ochse brachte wieder Schwung in die Begegnung (78.).

Doch die Piggen sind offensichtlich noch nicht so weit. Burgsteinfurt ist in puncto Zusammenspiel deutlich eine Runde weiter und markierte durch Aaron Wiepen nach Vorarbeit von Nico Schmerling in der Schlussphase noch das 3:1 (89.).

SV Wilmsberg: Teupen - Schemann, Pöpping, Dobbe, Wehrmann - Ochse, Colalongo - Pöhlker, Bredeck, Hermeling - Hesener.

SV Burgsteinfurt: Brameier - Hintelmann, Moor, Brüggemeyer, da Silva - Schmerling, Grütering - Bahlmann, Anyanwu, Kormann - Hollermann.

Eingewechselt, 46. Minute: Hauptmeier, Greiwe (SVB), Schooß, Groll (SVW); 60. Minute: Greshake, Fischer, Starp (SVW), Wiepen (SVB); 75. Minute: Lefert, Mehdi (SVB).

Tore: 0:1 Bahlmann (21.), 0:2 Hollermann (55.), 1:2 Markfort (FE, 78.), 1:3 Wiepen (89.).