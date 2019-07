Die Steinfurter Dauer(b)renner

Gäbe es im Fußball einen „MVP“ (most valuable player, zu Deutsch: wertvollster Spieler) wie bei den Basketballern, er würde in den meisten Fällen aus den Reihen der Angreifer gewählt werden. Verständlich, denn Fußball ist ebenso wie Basketball ein ergebnisorientiertes Spiel, und da zählen nun mal Tore. Wie wertvoll aber mag ein Spieler sein, der beinahe sämtliche Ligapartien mitgemacht hat, nie verletzt war und so gut wie nie beim Training gefehlt hat?

Nico Schmerling und Alexander Hesener haben in der vergangenen Spielzeit für ihre Mannschaft zusammen 5332 Minuten auf dem rechteckigen Rasengrün verbracht. 2725 der eine, Hesener, für den SV Wilmsberg , 2607 der andere, Schmerling, für den SV Burgsteinfurt . Laut Statistik haben beide nur jeweils in einem Spiel gefehlt.

Darüber hinaus hatte bei den Stemmertern nur Alex Hollermann 31 Einsätze, kam aber nicht auf entsprechend viele Spielminuten wie Schmerling. Sam Anyanwu stand in 30 Begegnung für den SVB auf dem Platz, ebenso wie Torhüter Marcel Brameier, der es sogar auf 2700 Spielminuten brachte.

„Nico ist unser Vielspieler, das stimmt. Er bringt aber auch gute körperliche Voraussetzungen mit und ist nie verletzt. Ich wüsste nicht, wann der mal eine muskuläre Verletzung gehabt hat“, schätzt Burgsteinfurts Trainer Christoph Klein-Reesink seinen Dauerbrenner. Vor allem aber ist Schmerling variabel einsetzbar. Egal ob in der Kette oder im Mittelfeld, Schmerling kann alles spielen. „Sechser, Achter, Zehner – wenn wir irgendwo eine Lücke haben, schieben wir Nico da rein“, ist Klein-Reesinks Credo. „Manchmal ist er ein bisschen lauffaul, aber er scheut keinen Zweikampf. Wenn er den Ball mal hat, kommt kein anderer da so schnell dran“, wird Schmerling laut Klein-Reesink als Anspielstation oft gesucht. Zudem gilt der 30-Jährige beim SVB auch als „Trainingsweltmeister“. „In dieser Hinsicht führt er meine Statistik an. Er fehlt so gut wie nie, auch nicht in der Vorbereitung“, sagt Klein-Reesink.

Ähnliche Voraussetzungen bringt bei den Piggen Alex Hesener mit, zumindest die körperlichen. Er sei robust, sagt sein Coach Christof Brüggemann, weil er viel für seinen Körper und seine Muskulatur tue. Zudem würde Hesener kaum durch Gelbe oder Rote Karten ausfallen, da er im vorderen Bereich spiele. „Dort gibt es keine Notbremsen, höchstens gegen ihn“, konstatiert Brüggemann, dass ein Abwehrspieler eher Gefahr laufe, durch die fünfte Gelbe mal pausieren zu müssen.

Doch es gibt auch weitere Gründe, warum Hesener – auch wenn er als Stürmer mal eine Torflaute hat – bei fast alle Begegnungen des SV Wilmsberg in der Spitze auf dem Platz zu finden ist. „Stürmer brauchen Vertrauen“, weiß der ehemalige Torjäger Brüggemann nur zu gut. „Außerdem hat jede Mannschaft gewisse Eckpfeiler. Das sind die Torschützen und die, die die Torvorlagen geben, zum Beispiel Alexander Wehrmann.“