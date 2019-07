Damen des TB Burgsteinfurt in der Vorbereitung

Handballenthusiasten, die in jüngster Zeit nach den Spielplänen – egal, ob auf Verbands- oder Bezirksebene – ihrer Mannschaften gesucht haben und beim Portal SIS-Handball nicht fündig wurden, kann geholfen werden. Seit dem 1. Juli, dem offiziellen Beginn der neuen Spielzeit, arbeitet auch der Handballverband Westfalen (HVW) mit dem Portal handball4all.de zusammen. Die Verträge mit dem Sport-Informations-System (SIS), das 1999 von Jochen Engelmann und der Firma GateCom ins Leben gerufen wurde, sind gekündigt worden. „Die Umstellung bedeutet für uns eine Menge Aufwand“, sagt Burgsteinfurts Spielwart Uwe Geer­sen. Nicht alles, aber vieles ist bei handball4all anders. Staffelleiter, Trainer, Zeitnehmer, Schiedsrichter – sämtliche Beteiligten müssen sich damit erst vertraut machen. Aber: „Die Schulungen laufen bereits“, sagt Geersen, der selbst auch als Schiedsrichter aktiv ist.

Kaum etwas verändert – zumindest personell – hat sich dagegen bei den Handballerinnen des TB Burgsteinfurt , die weiter unter Trainer Ansgar Cordes in der Landesliga 2 ihre Spiele bestreiten werden. „Vanessa Schumacher, eine unserer Torfrauen, heiratet und überlegt noch, ob sie weiterspielen will. Alle anderen sind geblieben. Wir hatten weder Zu- noch Abgänge, sodass unser Kader 17 Frauen umfasst“, sagt Cordes, für den die Saison am 15. September (Sonntag) mit einem Auswärtsspiel, verbunden mit der weitesten Anfahrt, beginnt. Die TB-Damen müssen beim Aufsteiger SpVgg Hesselteich-Siedinghausen antreten. Bedeutet 103 Kilometer Fahrtstrecke, circa eine Stunde und 15 Minuten Zeitaufwand – mindestens.

Das erste Heimspiel in der Willibrordhalle findet am zweiten Spieltag (Sonntag, 22. September) gegen die TSG Harsewinkel statt. Danach folgt am 28. September die Partie bei der DJK Everswinkel II, dann der zweite Heimauftritt gegen Vorwärts Wettringen II am 6. Oktober (Sonntag).

Vor dem Saisonstart werden vom 9. bis zum 25. August beim TB Burgsteinfurt für Damen- und Herrenteams zudem die Handballwochen ausgetragen. Start ist am 9. August mit dem Vorgerd-Cup, an dem die Damenmannschaften des SC Greven 09, FC Schüttorf 09, TB Burgsteinfurt (beide Landesliga), TSV Ladbergen (Bezirksliga) und als ranghöchstes Team aus der Verbandsliga Vorwärts Wettringen teilnehmen.

Ab dem 17. August folgt die Kennedy-Trophy. Hier sind der TV Borghorst, TB Burgsteinfurt (beide Bezirksliga), SC Nordwalde, Arminia Ochtrup II und BSV Roxel (alle Kreisliga) beteiligt.

► Der Kader: Pia Meyer, Corinna Niehues (beide im Tor), Johanna und Paula Cordes, Marie Runge, Meike Bartsch, Lea Peters, Lena Heuing, Lissy Antfang, Lena Spielmann, Julia Nienborg Isabelle Kolthoff, Alina Fischer, Marike Thien, Sarah-Lena Stender, Marie Teigeler und Jessica van der Vechte.