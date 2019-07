Die tropische Hitze forderte auch von den Fußballern des FSV Ochtrup ihren Tribut. An Training unter Höchstbelastung war bei Temperaturen von 36 Grad selbst am Abend in den vergangenen Tagen nicht zu denken. „Die nächste Woche wird aber bestimmt anstrengender“, kündigt Trainer Frank Averesch an.

Obwohl der FSV für diesen Samstag kein Testspiel vereinbart hat, werden einige Akteure dennoch am Ball sein. Heute findet das Turnier um den LVM-Cup des FC Oster statt. Das ist nicht nur für manch einen vereinslosen Hobbykicker eine Pflichtveranstaltung. Auch von den heimischen Kreisligisten haben sich Akteure angemeldet, sodass das Jux-Turnier als zusätzliche freiwillige Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen angesehen werden kann.

Am Sonntag, Montag und Dienstag stehen die nächsten Übungseinheiten an. Am Mittwoch (31. Juli) folgt das Testspiel gegen Rot-Weiß Nienborg, B-Ligist aus dem Fußballkreis Ahaus/Coesfeld. Am 3. August (Samstag) dürfte es im Spiel gegen Landesliga-Absteiger SuS Stadtlohn belastbare Erkenntnisse für Averesch geben. Beide Begegnungen werden auswärts ausgetragen, weil die städtischen Plätze noch gesperrt sind.

Die Partie ist zugleich die Generalprobe für das erste Pflichtspiel des FSV am 6. August (Dienstag). Dann geht es in der ersten Runde des Kreispokalwettbewerbs gegen den TuS Laer um den Einzug in die zweite Runde.