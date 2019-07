Es wird keine leichte Aufgabe, aber sie werden alles versuchen. In der ersten Runde des Kreispokals empfängt Germania Horstmar heute Abend den SC Altenrheine . Der ist bekanntlich in der vergangenen Spielzeit in die Landesliga aufgestiegen und dürfte in dieser Begegnung der klare Favorit sein. „Das ist eine sehr hohe Hürde“, sagt Horstmars Trainer Bernd Borgmann, „aber wir werden uns so teuer wie möglich verkaufen.“ Dominik Kortehaneberg, der sich im Spiel gegen den FC Galaxy verletzt hatte, wird vermutlich wieder spielen können. Dafür fallen Nino Schlees und Julius Schnieders aus. Ob Alex Berkenbrock spielen kann, entscheidet sich erst am Spieltag selbst. -gs-