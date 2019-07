Sollte der heimische A-Ligist gewinnen, zöge er sogar als Gruppensieger in die Runde der letzten vier.

„Man merkt, dass diese Spiele unter anderen Voraussetzungen stehen. Sie sind intensiver, weil es um etwas geht. Insofern ist solch ein Turnier wertvoll im Hinblick auf die neue Saison“, sagte Hahn .

Die Habichte traten erstmals im 3-5-2-System an und hatten mit der Umstellung in den ersten 20 Minuten zunächst einige Probleme, weil der FCN gut sortiert war und hinten kaum etwas anbrennen ließ. Dann aber wurden die „Habichte“ stärker. Die Folge: Nach einer halben Stunde verwandelte Chris Abstiens einen Strafstoß sicher zur 1:0-Führung. Vorausgegangen war ein, so wollte es Schiedsrichter Andreas Schlüter (Altenberge) gesehen haben, Foul an Philipp Rossmann .

Nur 120 Sekunden später schlug Nordwalde zurück. Simon Markfort markierte mit einem gekonnten Heber zum 1:1-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel hatte der FCN deutliche Feldvorteile und traf in der 50. Minute nur das Außennetz. Besser machte es in der 67. Minute Michael Dömer, der per Kopf erfolgreich war. Nur acht Minuten später traf Nordwalde den Pfosten.

Auf der anderen Seite verfehlten die Abschlüsse von Philipp Rossmann und Tobias Harke das Ziel. Eine Minute vor dem Ende ahndete der Unparteiische ein Foul an Marcel Flamma nicht mit dem fälligen Elfmeterpfiff für Havixbeck. So blieb es beim knappen, am Ende aber verdienten Nordwalder Sieg. „Jetzt hoffe ich, dass wir nach dem letzten Gruppenspiel zwei weitere Spiele bei diesem Turnier bestreiten können. Nicht, weil es etwas zu gewinnen gibt, sondern wegen des besonderen Trainingseffekts“, erläuterte Hahn.