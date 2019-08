Das wird ein harter Gang und könnte das frühzeitige Ende im Kreispokal bedeuten. Der SC Preußen Borghorst muss am Abend in der ersten Runde bei Fortuna Emsdetten antreten. Das Problem: Fortuna will in dieser Saison unbedingt zurück ins Oberhaus der Kreisliga und hat dafür personell kräftig aufgerüstet.

Trainer Francesco Catan­zaro, einigen Experten in Steinfurt sicherlich noch bekannt aus seiner Zeit beim SV Wilmsberg, hat mit Fabio da Costa Pereira einen Torjäger von Emsdetten 05 an Land gezogen, der zuletzt im Testspiel gegen Riesenbeck vier Treffer erzielt hat und darüber hinaus mit über 30 Toren Torschützenkönig der A-Liga war. Mit Erhan Saritekin kam ein Zehner, der weiß, wie man ein Spiel aufzieht. Insgesamt waren es acht Leute, die von Emsdetten 05 zu Fortuna „geflüchtet“ sind. Sportlicher Leiter bei Fortuna ist Erkan Saritekin, selbst ehemals ein starker Stürmer.

„Die Ergebnisse der Fortunen zeigen, die können Spektakel, und der Pereira ist für die B-Liga natürlich ein ganz dickes Brett“, spricht Borghorsts Trainer Michael Straube in höchsten Tönen über den Gegner. Bei den Preußen selbst fehlt zu allem Übel die halbe Abwehr. „Die zweite Urlaubswoche hat begonnen“, sagt Straube und muss auch Nico Matic, Dennis Brake und Tobias Mader verzichten. „Wir werden improvisieren müssen, aber das ist ein guter Test, um mal zu sehen, wer sich sonst auf diesen Positionen anbietet“, sagt Straube.