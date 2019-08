Der SV Burgsteinfurt hat sein Saisonauftaktspiel gegen Aufsteiger Borussia Münster gewonnen – und das recht souverän mit 3:0 (3:0). Allerdings benötigten die Stemmerter die Hilfe der Gäste. Erst das Eigentor von Lukas Konopka nach scharfer Hereingabe von Alex Hollermann bescherte dem SVB die Führung, die danach zügig bis zum Pausenstand von 3:0 ausgebaut wurde.

„Die Verletzung von Marcel Brameier überschattet unseren Sieg natürlich. Es sieht nicht gut aus, dabei ist er so extrem wichtig für uns“, galt Klein-Reesinks Interesse nach Schlusspfiff in erster Linie seinem Keeper. Der hatte sich in der letzten Minute bei einer Aktion das Knie verdreht und musste aus dem Spiel gehen. Alex Hollermann ging für ihn zwischen die Pfosten, da die Stemmerter zuvor schon vier Mal ausgewechselt hatten. Offensichtlich war das nicht der erste Auftritt Hollermanns im Kasten, denn er machte seine Sache in den letzten vier Minuten gut, musste aber auch nur einmal eingreifen.

Aufsteiger Borussia zeigte sich in der Anfangsphase der Partie keineswegs willig, die Punkte einfach brav abzugeben. Münster störte früh und mutig. Torchancen ergaben sich in den ersten 25 Minuten für beide Teams eher nicht. Erst Hollermanns Flanke und Konopkas Treffer lösten die Spannung. Samir Betet hatte für Borussia sogar den Ausgleich auf dem Fuß (34.), doch Brameier war auf dem Posten.

Das 2:0 von Nico Schmerling entstand durch frühes Stören und Balleroberung. Der Schütze schlenzte die Kugel dann nur noch ins lange Eck (38.). Lars Kormanns 3:0 entstand genauso (41.). Nach dem Wechsel vergab Lucas Ta die beste Chance zum 1:3, weil Brameier erneut parierte und damit das 3:0 sicher festhielt.

SVB: Brameier - da Silva, Brüggemeyer, Moor (75. Hauptmeier), Hintelmann (60. Bode) - Schmerling (65. Feldhues), Grütering - Bahlmann (80. Greiwe), Anyanwu, Kormann - Hollermann.

Tore: 1:0 Konopka (32., ET), 2:0 Schmerling (38.), 3:0 Kormann (41.).