Die Landesligahandballerinnen des TB Burgsteinfurt haben bei ihrem eigenen Vorbereitungsturnier (Vorgerd-Cup) im dritten Spiel ihren zweiten Sieg erzielt. Am Donnerstagabend wurde Ligakonkurrent SC Greven 09 mit 29:24 (11:8) geschlagen. In der Vorsaison hatten die TBB-Frauen in beiden Partien gegen Greven haushoch verloren. In der Partie des Vorgerd-Cups trat 09 nur mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft an. Beim Turnerbund zeigten Linksaußen Lena Heuing und Spielmacherin Johanna Cordes eine gute Leistung. „Vorne hat es mir besser gefallen als hinten. Die Deckung war etwas fahrig und nicht so konzentriert wie gegen Wettringen“, meinte TBB-Trainer Ansgar Cordes. Grevens Coach Bogdan Oana war trotz Pleite zufrieden: „Wir haben versucht, unsere Verluste zu kompensieren. Die Mädels haben sich phasenweise gut bewegt.“

TBB-Tore gegen 09: Heuing und J. Cordes (je 6), Runge (6/1), P. Cordes (5), Thien (3), Köster, Nienborg und Stender (je 1)