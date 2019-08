Der Altenberger Jungpferdetag eröffnete am Donnerstag das traditionelle Sommerreitturnier des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Altenberge. Trotz einiger heftiger Regengüsse waren die Anlage und besonders die Veranstaltungsplätze bestens in Schuss, sodass von Beginn an guter Sport mit vielversprechenden Nachwuchspferden zu sehen war.

In den beiden Springpferdeprüfungen der Klasse M, welche den Höhepunkt des ersten Veranstaltungstages darstellten, hießen die Sieger Hendrik Zurich aus Gronau im Sattel des fünfjährigen Hengstes Landan sowie Edmond Guntz-Malblanc (Borken), der den sechsjährigen Wallach Djakarta du Reve gesattelt hatte.

Aus Sicht des Veranstalters wussten Grit und Lars Schulze-Wierling in der Springpferde M zu überzeugen. Mit den Pferden Candela und Cornwell platzierten sie sich auf den Rängen fünf und acht.