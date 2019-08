In der Meisterschaft ist der TuS Altenberge an diesem zweiten Spieltag aufgrund des Rückzugs von Münster 08 zwar spielfrei, Fußball spielen wollen die Altenberger aber trotzdem. „wir müssen im Rhythmus bleiben, außerdem kann es nicht schaden, wenn die aus dem Urlaub Zurückgekehrten Spielpraxis bekommen“, kann sich niemand beim TuS laut Trainer André Rodine ein freies Wochenende gönnen. „Schwarz-Weiß Havixbeck ist ein Gegner abgesprungen. Da haben wir dann schnell zugegriffen“, erklärt Rodine, dass seine Mannschaft am Samstag beim münsterschen A-Ligisten auflaufen wird. Die Kreisligen in Münster beginnen mit dem Punktspielbetrieb erst am kommenden Wochenende, sodass dort sämtliche Vereine sich in der Vorbereitung befinden.