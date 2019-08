Vier Abgänge, die eine große Lücke hinterlassen, nur ein Neuzugang mit Erfahrung und einige A-Jugendliche, die zwar Talent haben sollen, aber sich an das Tempo bei den Senioren wohl erst noch gewöhnen müssen. Der nächste Gegner des SV Burgsteinfurt gehört beileibe nicht zum Kreis der Meisterschaftskandidaten, sondern eher zu den Teams, die sich am Ende der Spielzeit in unteren Gefilden wiederfinden dürften.

Philip Schange (offensiv), Vitali Neumann (Mittelfeld), Michael Averweg (Sechser) und Jannik Witte (offensives Mittelfeld), alles erfahrene Spieler, die der Mannschaft von Trainer Mario Zohlen leid abgehen dürften, sind weg. Vom VfL Wolbeck ist der 32-jährige Linksfuß Waldemar Klemke gekommen. Er kann zentral im Mittelfeld oder auf der Sechserposition spielen. Ihr erstes Saisonspiel haben die Telgteraner beim SV Wilmsberg mit 1:3 verloren.

Bei den Stemmertern hat sich unter der Woche die Frage nach einem Ersatz für den verletzten Marcel Brameier schnell geklärt. Mit Patrick Kapke (38 Jahre) hat Burgsteinfurts Trainer Christoph Klein-Reesink einen Routinier gefunden, der nicht nur frei war, sondern auch körperlich topfit. „Ist er, schon von Berufs wegen“, sagt Klein-Reesink. Kapke arbeitet als Polizist bei einer Spezialeinheit und leitet nebenbei das Torwarttraining beim Stützpunkt in Hauenhorst. Zuletzt stand Kapke im Mai bei der Reserve von SuS Neuenkirchen im Tor.

Fürs erste Auswärtsspiel in Telgte fühlen sich Klein-Reesink und seine Truppe ebenfalls topfit. „Wir hatten jemanden in Wilmsberg, der das Spiel beobachtet hat“, kennt der SVB-Trainer Stärken und Schwächen des Gegners, der bis zur Pause das Unentschieden (1:1) halten konnte, dann aber direkt nach dem Wechsel von Bredeck und Wehrmann kalt erwischt wurde.

Personell werden die Stemmerter in Telgte mit derselben Formation wie gegen Aufsteiger Borussia Münster auflaufen, nur eben mit Kapke im Kasten. Felix Lefert, Tobias Kiwit und Thomas Artmann fallen weiterhin verletzungsbedingt aus.