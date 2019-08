Borghorst -

Einen unterhaltsamen Fußballnachmittag bekamen alle geboten, die sich am Sonntag für den Besuch des Spiels Preußen Borghorst gegen die SpVgg Langenhorst/Welbergen entschieden hatten. In einer Partie mit allerlei Wendungen gab es am Ende für beide Teams einen Punkt. Dabei verhinderte ein Neuzugang, dass die Preußen nicht auf der Verliererseite standen.