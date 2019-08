Und wieder einer verletzt beim SV Burgsteinfurt

Manchmal reicht ein einziger Treffer für drei Punkte. Fällt dieser dann auch noch in der Schlussphase nach hartnäckigem Anrennen und krampfhaftem Spiel, ist die Freude über den Sieg bei Mitspielern und Trainer doppelt groß. Mit 1:0 (0:0) gewann der SV Burgsteinfurt bei der SG Telgte und zeigte dabei wahrlich keine besonders gute Leistung.

„Telgte stand defensiv kompakt und setzte immer wieder Nadelstiche. Das 0:0 zur Pause war glücklich für uns“, erklärte SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink, dass es einzig Patrick Kapke zu verdanken gewesen sei, dass die Stemmerter in der 28. Minute nicht das 0:1 kassierten.

„Nach der Pause standen wir defensiv besser und haben keine Torchancen mehr zugelassen. Aber Telgte stand immer noch mit elf Mann sehr tief“, war es laut Klein-Reesink ein Geduldsspiel. „Wir waren zwar dominant, aber ohne gut Fußball gespielt zu haben“, gefiel dem Trainer das Auftreten seines SVB überhaupt nicht.

Dass es dennoch zu einem Sieg gereicht hat, verdankt der SV Burgsteinfurt Philipp Brüggemeyer , der in der 83. Minute nach einem langen Einwurf von Bo Weishaupt genau richtig stand. Jonas Greiwe hatte die Kugel zuvor an die Latte verlängert, der Ball tropfte genau vor die Füße von Brüggemeyer herab. Alex Hollermann, Lucas Bahlmann und Lars Kormann hatten zuvor zwar schon die Möglichkeit, den Führungstreffer zu markieren, richtig zwingend waren deren Chancen aber nicht. „Natürlich haben wir auch wieder einen Verletzten zu beklagen. Lars Kormann hat an der Mittellinie einen Ellbogencheck bekommen. Völlig unnötig sowas. Die Nase hat ordentlich geblutet, und wir mussten ihn ins Krankenhaus bringen“, berichtete Klein-Reesink vom nächsten Ausfall.

Dass ausgerechnet Brüggemeyer im gegnerischen Strafraum das einzige Tor erzielte, kam nicht von ungefähr. „Er spielte zu dem Zeitpunkt schon im Mittelfeld“, erklärte sein Trainer.

SVB: Kapke - da Silva (60. Bode), Brüggemeyer, Moor, Hintelmann - Feldhues (70. Greiwe), Schmerling - Bahlmann, Anyanwu, Kormann (75. Hauptmeier) - Hollermann. Tor: 0:1 Brüggemyer (83.).