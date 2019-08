Mit nur einer Niederlage landeten die Landesligafrauen des TB Burgsteinfurt bei ihrem eigenen Vorbereitungsturnier (Vorgerd-Cup) auf dem zweiten Platz. Sieger des Wanderpokals wurde erneut Verbandsligist FC Vorwärts Wetteringen. Die Mannschaft von Trainer Malte Francke gewann jede der vier Partien deutlich. „Wir wollen in der kommenden Saison oben mitspielen“, gab Malte Francke zu, dass seine Mannschaft den Aufstieg in die Oberliga anpeilen will.

Ansgar Cordes, Trainer des Gastgebers, kann mit der Leistung seiner Mannschaft mehr als zufrieden sein. Im Spiel gegen den Seriensieger des Vorbereitungsturniers war der Landesligist zumindest eine Halbzeit lang ebenbürtig. Gegen den hohen Favoriten Wettringen bezog der Turnerbund auch seine einzige Turnierniederlage.

Die gute Frühform bewiesen die Frauen aus Stemmert auch in ihrer letzten Partie am Freitagabend gegen Ligakonkurrent TSV Ladbergen. Schon in der ersten Halbzeit zeigten die Stemmerterinnen, dass sie unbedingt den zweiten Platz beim Vorgerd-Cup behalten wollten. Mit einer 16:9-Führung ging es in die Kabine. In den zweiten 30 Spielminuten schaffte es der Turnerbund die Konzentration hochzuhalten. Am Ende sprang dabei ein deutlicher 32:22-Sieg heraus.