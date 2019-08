Beim SV Burgsteinfurt jagt momentan eine Hiobsbotschaft die andere. Die Verletzung von Torhüter Marcel Brameier, ein Kreuzbandriss, wird seinen Ersatz Patrick Kapke noch mindestens ein halbes Jahr an das Tor des SVB binden. „Ich habe noch keinen Spieler getroffen, der nach einem Kreuzbandriss unter sechs Monaten Pause wieder am Ball war“, rechnet sein Trainer frühestens zur Rückserie mit Brameier.

Die nächste Verletzung ereilte am Sonntag Stürmer Lars Kormann , der in der 75. Minute von seinem Gegenspieler „in der Mitte des Spielfeldes, also nicht torrelevant“, so Christoph SVB-Coach Klein-Reesink, einen Ellbogencheck an die Nase bekommen hatte. „Als sich das Foul ereignete, ist Max Moor, der ist Physiotherapeut, hingelaufen und hat sofort auswechseln signalisiert. Lars‘ Nase ist gebrochen, er ist am Montag operiert worden“, sagt Klein-Reesink, dass es seinem Angreifer „den Umständen entsprechend“ gut ginge.

Fußball spielen kann Kormann in den nächsten Wochen nicht. „Auch wenn wir so eine Gesichtsmaske hätten, acht Wochen darf er keinen Sport betreiben“, muss der SVB mindestens zwei Monate auf seinen Spieler verzichten. Ersatz wie beim Ausfall von Brameier werden die Stemmerter nicht benötigen, denn „bei Spielern sieht das ja noch ein wenig anders aus als bei einem Torwart“, so Klein-Reesink. Der Verlust des Angreifers auf der linken Außenbahn, dessen Flankenläufe für jede Abwehr eine Gefahr darstellen, wiegt jedoch schwer und dürfte nicht leicht zu kompensieren sein.