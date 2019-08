Der FC Galaxy Steinfurt ist am Donnerstagabend in der zweiten Kreispokalrunde knapp am Bezirksligisten Germania Hauenhorst gescheitert. 1:2 (1:0) hieß es am Ende aus Sicht der B-Ligisten.

Die erste nennenswerte Chance hatten die Außenseiter – und die nutzten sie. Nach einem guten Zuspiel durch die Schnittstelle von Pascal Andrade tauchte Diogo Maia Rego frei vor dem Hauenhorster Tor auf und schloss sicher ab (34.). Mit der verdienten Führung ging es in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff zeigten sich die Gäste deutlich aggressiver. Andrej Kanke brachte Hauenhorsts Stürmer Sven Mersch im Strafraum zu Fall, woraufhin Schiedsrichter Patrick Schnieders auf den Punkt zeigte. Den Strafstoß verwandelte Andreas Heckmann sicher (47.).

Die Hauenhorster waren nun spielbestimmend. Nach einem Fehler im Aufbau der Hausherren dribbelte der eingewechselte Yannik Willers durch die Galaxy-Abwehr und erzielte den 2:1-Siegtreffer (81.).

Galaxy Steinfurt: Gökyildiz – Mallaamine, Kanke, E. Schäfer, Bäumer – Barbato, Yilbasi – Andrade, M. Schäfer, Maia Rego – Kondo (82. Venancio)

Tore: 1:0 Maia Rego (34.), 1:1 A. Heckmann (47., Foulelfmeter), 1:2 Willers (81.)

► Am Sonntag trägt der FC Galaxy sein Punktspiel bei SuS Neuenkirchen IV aus (Anstoß: 13 Uhr).