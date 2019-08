Laer -

Am Sonntag treffen der TuS Laer 08 und die SpVgg Langenhorst/Welbergen aufeinander. Beide Teams konnten an den ersten drei Spieltagen ihren Ansprüchen nicht gerecht werden: Laer kann erst einen Sieg vorweisen, Langenhorst lediglich ein Unentschieden. Es darf also ein spannendes Spiel erwartet werden.