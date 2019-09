„Sie spielen attraktiven Fußball und haben ihre Stärken in der Offensive. Philip Grewe, David Rieke und Niko Winter sind alles klasse Fußballer“, lobt Gerke den Gegner. Das Hauptaugenmerk liegt daher auf der Defensive, in der Dennis Brake eine wichtige Rolle spielt. „Wenn wir zudem unser großes Manko mit Chancenverwertung in den Griff, dann können wir den Mesumern auch die ersten Punkte abluchsen“, mutmaßt der SCP-Coach.