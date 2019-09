Bei optimalem Laufwetter und super Stimmung am Straßenrand konnten so einige Marathonis ihre persönlichen Bestleistungen knacken. Besonders glücklich waren Nele Bunte (4:32:44 Stunden), Andreas Bunte (4:52:01) und Peggy Pause (4:52:04), die ihren ersten Marathon überhaupt absolvierten. Das intensive Training in den letzten Monaten hat sich am Sonntag über die 42,195 Kilometer ausgezahlt.

Auch die vier Staffeln von Marathon Steinfurt waren nicht zu übersehen. Jeweils begleitet von erfahrenen Läufern konnten insgesamt zehn „Durchstarter“ aus dem Laufanfängerkurs vom Frühjahr diesen Jahres ihre Teilstrecken über zehn Kilometer meistern. Alle vier Staffeln finishten zeitgleich auf dem Prinzipalmarkt.

Die einzelnen Zeiten der Marathonis und Staffeln lauten wie folgt: Stephan Herbert (Altersklasse M45, 3:13:30 Stunden), Pascal Stenzel (MHK, 3:23:38), Thomas Wesbuer (M50, 3:25:06), Josef Grond (M65, 3:30:12), Ute Erdenberger (W45, 3:39:03), Frank Hallau (M45, 3:52:42), Tom Köhler (M 45, 3:55:22), Güner Giehler (M60, 4:00:42), Dorte Flothmann (WHK, 4:10:04), Volker Hüls (M50, 4:11:21), Björn Mortsiefer (M40, 4:25:45), Peter Willner (M65, 4:44:52), Peter Hegemann (M40, 4:45:05), Bernd Schulze Lutum (M65, 4:52:55); Staffel 1 mit Christa Hemker, Frank Albers, Nicole Weisschnur, Frank Dite (4:43:19); Staffel 2 mit Christian Markfort, Verena Vehoff, Alexander Holz, Uwe Minker (4:43:19 Stunden); Staffel 3 mit Kerstin Schwarte, Luisa Stegemann, Birthe Adolfs, Mario Elfers (4:43:19 Stunden); Staffel 4 mit Ralf Brüggemann, Jutta Öing, Michael Bülter, Sandra Husken, (4:43:19 Stunden).