Zunächst bekam er in einem Zweikampf den Ellbogen seines Gegenspielers ins Gesicht, dann knickte er kurze Zeit später bei einem weiteren Zweikampf an der Außenlinie weg. Die Folge: „Mir fehlt eine Ecke vom Zahn und ich habe ein blaues Auge. Bei der nächsten Aktion, da war ich wohl noch etwas benommen, bin ich mit dem Knie weggeknickt. Wie die anderen Spieler mir hinterher sagten, geschah das ohne gegnerische Einwirkung. War eine blöde Situation und kein böses Foul des Gievenbecker Spielers“, sagt Bahlmann .

Die Diagnose der Verletzung steht noch nicht fest. Gestern war er beim Arzt und wurde punktiert, am Freitag soll ein MRT gemacht werden. Die schlimmste Befürchtung wäre ein Kreuzbandriss. „Vielleicht ist es aber auch nur eine Meniskus- oder Außenbandverletzung. Das würde dann nicht so lange dauern“, hofft der Spieler auf Letzteres. Ein Kreuzbandriss würde ihn über Monate außer Gefecht setzen, bei einer anderen Verletzung würde Bahlmann seiner Mannschaft im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga „nur“ ein paar Wochen fehlen.