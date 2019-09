In Ochtrup und Borghorst werden Endspielträume wahr

Borghorst/Ochtrup -

Am 3. Oktober werden in Hauenhorst die Kreispokalsieger ermittelt. Mittlerweile wird immer klarer, wer den Weg in das „Wembley des Steinfurter Jugendfußballs“ geschafft hat. Zu diesem erlesenen Feld schlossen jetzt die D-Junioren der JSG Borghorst/Wilmsberg sowie drei Teams aus Ochtrup auf.