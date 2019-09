„Neuenkirchen ist fußballerisch die beste Mannschaft der Liga. In der vergangenen Saison haben die uns teilweise an die Wand gespielt“, weiß Preußen Borghorsts Trainer Florian Gerke um die Mammutaufgabe, die seine Truppe am Sonntag erwartet. „Das wird maximal hart für uns.“

Seine Hoffnung, dem Primus Punkte abzuknüpfen, zieht der Übungsleiter aus den vergangenen beiden Partien. Zwar verloren die Preußen beide, Gegner waren mit der Zweitvertretung des SV Mesum und dem FSV Ochtrup aber auch echte Hochkaräter. „Wir konnten gut dagegenhalten und uns Tormöglichkeiten erspielen, haben diese aber leider nicht genutzt. Zudem hatten wir zwei bis drei individuelle Fehler drin, die wir gegen Neuenkirchen unbedingt abstellen müssen“, hofft Gerke, diesmal etwas Zählbares mitzunehmen.

Sein Matchplan sieht vor allem eine konzentrierte Abwehrarbeit vor: „Wir müssen eine kompakte Defensivleistung an den Tag legen und Neuenkirchens Spielaufbau so früh es geht unterbinden.“ Dabei wollen die Preußen nicht nur Beton anrühren, sondern auch mitspielen. „Die Qualität dafür haben wir auf jeden Fall“, findet ihr Übungsleiter.

Einer, der für die Borghorster dabei besonders wichtig ist, ist Kapitän Tobias Mader. „Er ist ein absoluter Leader und für uns extrem wichtig. Seine Ruhe am Ball und sein hohes Laufpensum im zen­tralen Mittelfeld sind für uns unabdingbar“, schwärmt Gerke.

Fehlen werden den Preußen am Sonntag ein paar Stammkräfte. Neben Hen­drik Berning und Philipp Wierling fällt auch Mert Karatoprak aus. Trotzdem sei der Kader breit genug, dem Spitzenreiter Punkte abzuluchsen, ist Gerke überzeugt.