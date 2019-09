SF Gellendorf II lädt den FC Galaxy Steinfurt zum Spitzenspiel ein

Burgsteinfurt -

Ein echter Knaller erwartet die Zuschauer der Sportfreunde Gellendorf am siebten Spieltag der Kreisliga B. Der Tabellenführer der Kreisliga B, FC Galaxy Steinfurt, ist zu Gast. Die beiden noch unbesiegten Teams wollen ihre extrem starke Quote beide ausbauen und somit einen Fingerzeig in Richtung Kreisliga A Aufstieg weisen.