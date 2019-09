Bei „einer der besten Mannschaften der Liga“ gastieren die Frauen des TB Burgsteinfurt am Samstag um 16.30 Uhr: SC DK Everswinkel II. „Das Team ist klarer Favorit“, hebt TB-Trainer Ansgar Cordes hervor. „Zwei Außenspielerinnen aus der Oberliga-Mannschaft spielen jetzt dort, das Team ist schnell und sehr heimstark – alles das sind Vorzeichen, dass unser Spiel dort eine schwierige Aufgabe ist.“

Die Mannschaft von Ansgar Cordes ist mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet. Dass jetzt ein dritter folgt, „gelingt nur, wenn wir alles in die Waagschale werfen“. Das sei bei einem so erfahrenen Team wie Everswinkel besonders schwierig, zumal „über die Stärke der jeweils aktuellen Mannschaft nichts bekannt ist“. Dennoch: Trotz des Respekts vor dem Gegner will die Cordes-Sieben nicht kampflos in eine Niederlage einwilligen. „Wir werden mit unsere Kämpferqualitäten beweisen müssen“. Dass dem Coach dazu der komplette Kader zur Verfügung steht, sei dafür eine sehr gute Voraussetzung. „Wenn wir einen guten Tag erwischen, halte ich eine Überraschung für möglich“, versucht sich Ansgar Cordes als vielversprechendes Orakel.