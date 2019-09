„Wir wollen auch nach dem achten Spieltag Tabellenführer sein“. Für Christoph Klein-Reesink ist das die Botschaft an seine Mannschaft, die am Sonntag zum TuS Recke fährt. „Beide Teams kennen sich aus vielen Begegnungen aus dem Effeff“, weiß der Coach des SV Burgsteinfurt .

Und ein Blick auf die Tabelle verrät: Wenn der Wunsch von Klein-Reesink in Erfüllung gehen soll, müssen drei Punkte in Recke geholt werden. Denn: Der punktgleiche Tabellenzweite Borussia Münster tritt als Favorit beim punktlosen Schlusslicht in Gievenbeck an.

Recke sei als kämpferisches Team bekannt, das das körperbetonte, schnelle Spiel bevorzuge. „Die Aufgabe wird nicht so einfach sein.“

Der TuS ist zudem als heimstark einzuschätzen, ergänzt der Trainer. Ungeschlagen ist das Team des zur kommenden Saison nach Altenrheine wechselnden Trainers Marc Wiethölter im eigenen Stadion. Sieben der bisherigen neun Punkte holte der TuS zu Hause.

Von diesen Statistiken lässt sich Christoph Klein-Reesink nicht beeindrucken. „Wir müssen unser Spiel machen und rechtzeitig genügend Druck aufbauen.“

Personell sieht es beim SVB „wie immer“ aus: „Knapp auf Kante“ fasst Klein-Reesink die Situation in seinem Kader zusammen.

Max Moor und Felix Lefert melden sich einsatzbereit zurück, Kai Hintelmann muss dagegen in den Kreis der verletzten Leistungsträger „wechseln“.

Trotz der anhaltenden Personalmisere wird Klein-Reesink eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz des Fürstenbergstadions bringen. „Wir wissen mit der Situation umzugehen.“