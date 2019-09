Die Landesliga-Frauen des TB Burgsteinfurt haben auch ihr drittes Saisonspiel für sich entschieden. Beim SC Everswinkel II gewannen sie am Samstag mit 23:18 (12:6). „So einen Saisonstart mit 6:0 Punkten kann man mal so machen. Dagegen wehren wir uns bestimmt nicht“, freute sich Trainer Ansgar Cordes nach dem Erfolg in der Kehlbachhalle.

Von Beginn an war das Duell hart umkämpft, bisweilen sogar ein wenig aggressiv geführt. „Beide Abwehrreihen haben mit viel Power gearbeitet“, resümierte Cordes. Darauf ist auch die eher magere Torausbeute zur Pause zurückzuführen.

Nach einem ausgeglichenen Start zog der Turnerbund in der 17. Minute auf 6:2 davon und baute diesen Vorsprung bis zum Wechsel auf sechs Treffer aus. Everswinkel versuchte alles, variierte mit seinen Abwehrsysteme und begann vor der Pause damit, Paula und Johanna Cordes in Mann­deckung zu nehmen.

Das setzte sich nach dem Wechsel fort, doch die Gäste gerierten nicht in Bedrängnis. Ganz im Gegenteil: Da nun über die Außen viel lief, lag der TB nach 49 Minuten vorentscheidendend mit 20:11 vorne.

Gegen Ende der Partie schonten die Burgsteinfurterinnen ein wenig ihre Kräfte und ließen den SC etwas herankommen. Am guten Gesamteindruck, den die Cordes-Sieben hinterließ, änderte das aber nichts.

„Die starke Abwehrleistung und der Kampf waren heute die Schlüssel zum Erfolg. Das sind zwei ganz wertvolle Punkte für uns, denn in Everswinkel gewinnst du nicht einfach mal so“, zeigte sich Cordes sehr angetan von seiner Mannschaft.

Nächster Gegner ist am Sonntag (6. Oktober) der Kreisrivale Vorwärts Wet­tringen II.

Tore: J. Cordes (5), Peters, P. Cordes (beide 4), Heuing, Thien (beide 3), Bartsch (2), Nienborg (1) und Stender (1/1).