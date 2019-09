Lehrgeld hat der TV Borghorst in der Partie beim SV Everswinkel bezahlt. Mit 23:33 (10:16) zogen die Männer von Trainer Jörg Kriens den Kürzeren. Der fasste zusammen: „Das ist halt der Unterschied zwischen Kreis- und Bezirksliga .“

Dass in der Kelhbachhalle geharzt wurde, wie es Kriens „selten erlebt“ hat, teilte den Borghorstern die eindeutig schlechteren Karten zu. „Damit sind meine jungen Leute nicht klar gekommen. Das war ja fast ein komplett anderes Spiel“, so Kriens, der aber nachschob: „Alleine daran hat es aber nicht gelegen. Everswinkel war schon stärker.“

Ihre beste Phase hatten die Borghorster Mitte der ersten Hälfte, als sie innerhalb von sechs Minuten aus einem 4:7-Rückstand eine 9:7-Führung machten (19.). Danach übernahm der SCE jedoch wieder die Kontrolle und erspielte sich zur Pause einen beruhigenden Sechs-Tore-Vorsprung.

Richtig ran kam der TVB im zweiten Abschnitt nicht mehr. Zu dominant trat der Gegner auf, was mit Sicherheit auch am für die Gäste ungewohnten Harz-Ball lag. „Wenn es eng hätte werden können, haben die noch mal richtig tief in den Pott gepackt. Aber daran brauchen wir uns gar nicht aufzureiben. Das ist nun einmal der Heimvorteil, in der Rückrunde sieht es dann anders aus“, erklärte Kriens.

Für die Borghorster geht es am Samstag (5. Oktober) mit einem Heimspiel gegen den Landesligaabsteiger SW Havixbeck weiter.

Tore: Peters (9/4), Huge (5), Topp, Kleine-Berkenbusch, Hummels (je 2), Gervers, Bodrwick und Wenner (je 1).