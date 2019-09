Die imposante Serie der Galaxy-Fußballerinnen ist gerissen. Am Sonntag verlor der Bezirksliga-Aufsteiger vor eigenem Publikum gegen Blau-Weiß Aasee mit 1:2 (1:1). Nach 28 ungeschlagenen Pflichtspielen war es die erste Niederlage des FCG.

Dass sich Elena Mader beim Aufwärmen eine Bänderverletzung zuzog, konnte als schlechtes Omen angesehen werden. Trotzdem waren es zunächst die Gastgeberinnen, die das Geschehen bestimmten und in Führung gingen: Einen Angriff über Anni Bauland und Ezgi Tuztekin schloss Lara Kreimer mit dem 1:0 ab (14.).

„Bis zur 35. Minute lief alles super“, erklärte Trainer Hans-Joachim Jerzinowski rückblickend. Ein überflüssiges Foul bescherte den Gästen einen Freistoß, den Franziska Bußwinkel verwandelte. Danach machte sich bei den „Galaktischen“ Nervosität breit. Auf einmal war der Rhythmus weg, stattdessen gaben die Blau-Weißen den Ton an. Die Folge: das 1:2 durch Samira Mittring (71.).

Im Bewusstsein, dass die stolze Serie enden könnten, rissen sich die Steinfurterinnen wieder zusammen. In der Schlussphase erarbeiteten sie sich wieder gute Chancen. So hätte Adriana Guimaraes zwingend den Ausgleich erzielen müssen, doch auch sie fand in der glänzend aufgelegten Aasee-Torfrau Catharina Dos Santos ihre Meisterin.