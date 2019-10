Äußerst erfolgreiche Gastgeber

Zahlreiche Zuschauer trotzten am Wochenende dem Wetter und kamen zum Turnier des ZRFV Laer in die Reithalle. Insgesamt ging sechs Mal ein Laerer Reiterpaar als Sieger auf die Ehrenrunde. Zudem gab es viele weitere Platzierungen, vor allem auch für die ganz jungen Teilnehmer.

So siegte Eva Burdinski auf Sydney in einem Führzügelwettbewerb knapp vor Julius Schlömer /Figo und Line Jacobs/Vivente jeweils auf Platz zwei. Im Reiterwettbewerb ging der Sieg sowie Rang zwei und drei ebenfalls nach Laer. Alina Voss und Butz waren in Topform und verdient vorne, gefolgt von Jan Höner und Nina Sudhölter auf Rang zwei. Rang drei ging an Emilie Rimedio.

Im Dressurwettbewerb ging es emotional zu. Lisa Wiens sicherte sich bei ihrem ersten Turnierstart die goldene Schleife für den Sieg in dieser Prüfung. Für ihren vierbeinigen Partner Roi de Coeur war es, nach einer sehr erfolgreichen Karriere als Dressurpferd, der letzte Turnierauftritt. Alina Wittchen und ihr Cassandro belegten in derselben Prüfung zudem Rang drei und in der anschließenden A-Dressur Rang vier. Ebenfalls Vierte wurden Jaqueline Rickert und Lucy’s Tochter - allerdings in einer L-Dressur auf Trense.

Auch die Springreiter des RV Laer trugen sich in die Siegerlisten ein. In einem Standard-Spring-WB für Reiter über 30 siegte Sybille Höner auf Roxy souverän. Samira Möllers und Nixon wurden hier Vierte.

Ein weiterer Sieg ging, nach einer superschnellen Runde, an Sebastian Gerdener und Pagena. Die beiden waren in einem A-Springen mit steigenden Anforderungen auf Zwei-Sterne-Niveau nicht zu schlagen. Zudem wurden Michelle Wiens und Wilaika in dieser Prüfung Vierte. Damit nicht genug, sicherte sich Gerdener im Stilspringwettbewerb Rang zwei vor Vivian Vanessa Wiens und Wilaika.

In dem ersten L-Springen ging der Siegesreigen des RV Laer dann weiter. Dieses Mal war Maike Averesch mit ihrer Stute Famina Malay am schnellsten unterwegs, allerdings nur knapp vor Vereinskollegin Janina Feldkamp auf Chacomo. Auf Rang vier eine weitere junge Laerer Amazone: Lisanne Steinigeweg auf Codorit. Diese zwei holten sich noch zwei weitere Schleifen ab.

Beim Höhepunkt des Samstagabend, einem M-Springen, und dem Sieg von Lara Sundermann aus Ladbergen auf Bornada, sicherten sich Steinigeweg und Cordorit den vierten Platz in ihrem dritten Springen in dieser Klasse. Außerdem gab es noch eine weiße Schleife für Rang zwei im Stilspringen der Klasse L mit Stechen. Lea Palster aus Metelen verbuchte hier mit Cento Chicco und Nanuk einen Doppelsieg. Das Zeitspringen der Klasse L entschied ebenfalls Lara Sundermann auf Bornada für den ZRVF Ladbergen für sich.

Darüber hinaus erzielte ein weiterer Reiter aus Laer am Wochenende in Lüdinghausen ebenfalls einen Erfolg. Jan Berning erritt sich auf Grandessa den sechsten Rang in einem aufgrund der Wetterverhältnisse sehr anspruchsvollen Springen der Klasse S.

Am Samstag lädt der ZRFV Laer zur Fuchsjagd als Abschluss der Saison ein. Los geht’s um neun Uhr an der Reithalle am Borgweg. Gegen dreizehn Uhr etwa wird das Feld dort zurück erwartet, zum Ausklang bei einem Mittagessen. Besucher, Radfahrer und Fremdreiter sind willkommen. Fremdreiter müssen sich in der Liste, ausgehängt in der Reithalle, eintragen.