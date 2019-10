Die Handballerinnen des TB Burgsteinfurt befinden sich derzeit in der komfortablen Situation, ihre Gäste in der Willihalle von der Tabellenspitze aus begrüßen zu können. Drei Spiele, drei Siege – die Mannschaft von Trainer Ansgar Cordes ist im Moment gut drauf. Nun kommt am Sonntag der Dauerrivale Vorwärts Wettringen zum Ligaspiel nach Stemmert, allerdings „nur“ die Zweite.

„Bei uns stimmt einfach die Form“, sagt der Trainer, aber Wettringen II werde noch mal eine ganz andere Nummer. „Vorwärts kommt allmählich in Schwung. Den Saisonstart haben sie wohl verschlafen, aber gegen HC Ibbenbüren haben sie ja deutlich gewonnen“, kennt Cordes das 21:14 der Wettringerinnen natürlich. Nach zwei Niederlagen hatte das Team damit seinen ersten Sieg geholt.

„Ich erwarte ein enges Spiel“, hat der Coach noch im Hinterkopf, dass seine Mannschaft im Februar in der Rückrunde der Vorsaison gegen die Nachbarn deutlich verloren hatte. Zuwachs aus der Verbandsligamannschaft hält Cordes bei Wettringen II allerdings für ausgeschlossen.

Hinter dem Einsatz von Marike Thien steht ein kleines Fragezeichen, Lissy Antfang ist verletzt und kann gegen Wettringen II definitiv nicht spielen.