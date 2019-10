Manchmal hat es ein Trainer leicht, die Leistungsbereitschaft seiner Mannschaft fürs nächste Spiel anzustacheln. Er schaut einfach auf die Tabelle und sagt: „Wenn wir gewinnen, können wir an denen vorbeiziehen.“ An diesem Sonntag wendet auch Wilmsbergs Übungsleiter Christof Brüggemann diesen Spruch an, denn es kommt der Siebte der Liga, die Ibbenbürener Spielvereinigung, zum Elften. Beide trennen zwei Punkte, sodass die Formel mit dem Sieg auch logischerweise greifen wird. Nur hat es Brüggemann ein wenig anders ausgedrückt: „Wir wollen Ibbenbüren hinter uns lassen.“

ISV-Trainer Heiko Becker und er haben ähnliche Probleme. Bei beiden Teams können einige Akteure nicht regelmäßig trainieren und spielen, sodass der Mannschaft die Konstanz fehlt. „Wir haben Fehler gemacht, die waren zum Haare raufen“, wetterte Becker über das 3:4 jüngst gegen Hauenhorst. „Ibbenbüren ist ein Sammelsurium aus jungen Spielern. Die agieren in der Abwehr oftmals zu sorglos“, weiß Brüggemann über des Gegners Truppe. Zu sehr will Brüggemann aber auch nicht mit Steinen werfen, denn „bei zwölf Gegentoren in drei Spielen“, sitzt er irgendwie auch im Glashaus.

Ohne Aldo Colalongo und Tobias Buck, die sich ein langes Wochenende gegönnt haben, und auch Daniel Groll (Orientierungswoche an der Uni) und Lukas Schröder (Meisterschule) musste der SVW im Training in dieser Woche auskommen. Ob sie am Sonntag spielen werden, ist noch ungewiss und entscheidet sich erst am Sonntag.