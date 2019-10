Eine 33:51-Niederlage haben Arminia Ochtrups Basketballerinnen im Spiel bei den Citybaskets Recklinghausen III ein­stecken müssen. „Unnötig“, wie Trainer Thomas Oeinck fand. „Unter normalen Umständen wäre ein Sieg möglich gewesen.“

Die Umstände waren jedoch nicht normal, denn die personell geschwächten Ochtruperinnen – es fehlten mehrere Kräfte aus der ersten Fünf – traten nur mit sieben Spielerinnen an. Deshalb hatte Oeinck die Taktik ausgegeben, kräfteschonend zu agieren, um gegebenenfalls in der Endphase verbleibende Ressourcen abrufen zu können.

Das funktionierte nicht so richtig, denn das erste Viertel ging mit 16:9 an die Citybaskets. Im zweiten Durchgang kämpfte sich der SCA zwar phasenweise wieder etwas heran, doch den Blinker zum Überholen konnte er nicht setzen. Zudem geriet Oeinck aufgrund der Foulproblematik ins Grübeln. Da Alina Höveler und Lara Goldenstein sich zu früh persönliche Fouls ankreiden lassen mussten, nahm sie Oeinck vorsichtshalber vom Court und brachte sie erst im Schlussabschnitt wieder. „Das bedeutete ja nichts anders, als dass die verbleibenden Fünf durchspielen mussten. Das ging an die Substanz“, so der Coach.

Das machte sich vor allem im dritten Viertel bemerkbar, das mit 14:4 an Recklinghausen ging. Die Gastgeberinnen trafen nach der Pause deutlich besser und versenkten den einen oder anderen Dreier. Dass die Ochtruperinnen nicht aufsteckten, zeigte sich in den letzten zehn Minuten, die sie mit 14:13 für sich entschieden.

„In voller Sollstärke hätten wir gewinnen können. Echt ärgerlich“, kommentierte Oeinck. Für sein Team steht jetzt die Herbstpause an, bevor es am 2. November mit der Punktspielbetrieb in der Landesliga weiter geht.

Punkte: P. Leusder (24), Schürmann (7), Fritsche und Luttermann (beide 1).